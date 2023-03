Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Dschidda jetzt live!

Die meisten Rennen bis zur ersten Pole

Im vergangenen Jahr fuhr Sergio Perez in Saudi-Arabien auf Pole - zum ersten Mal in seiner Karriere! Länger als der Mexikaner musste in der Geschichte der Königsklasse niemand auf seine erste Poleposition warten.



2023 ist eine Rookie-Pole in Dschudda aber eher unwahrscheinlich. Denn alle Favoriten im Qualifying sind in ihrer Karriere schon mindestens einmal von ganz vorne gestartet ...

Foto: Motorsport Images

Platz 10: Max Verstappen (93 Rennen - Ungarn 2019)