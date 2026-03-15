Formel-1-Liveticker: Das Rennen in China live!
Formel-1-Liveticker: Das Rennen in China live!
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Jetzt Session-Ticker öffnen!
In zehn Minuten beginnt das Rennen in China und wir verlagern das Geschehen damit erst einmal in unseren Session-Ticker. Hier ist also kurz Pause, nach der Zieldurchfahrt geht es an dieser Stelle weiter mit den Stimmen zum Grand Prix.
Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Formel 1 an diesem Wochenende im Livestream sehen könnt, dann erfahrt ihr das hier.
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Problem auch bei Audi?
Der Zeitenmonitor zeigt an, dass auch Gabriel Bortoleto zurück in der Garage ist. Sieht also auch bei Audi wieder nach einem Problem aus. Bereits in Melbourne konnte Nico Hülkenberg ja gar nicht erst starten.
Startplatz bleibt frei
Unabhängig davon, ob Norris noch aus der Boxengasse starten kann, bleibt sein sechster Startplatz frei. Die anderen Piloten dahinter rücken nicht auf. Die Frage lautet nun, ob der Weltmeister überhaupt am Rennen teilnehmen kann.
Für McLaren wäre es sonst nach Australien das zweite Rennen in Folge mit nur einem Auto.
Norris schafft es nicht
Offenbar doch ein größeres Problem bei McLaren: Lando Norris hat es nicht aus der Boxengasse geschafft. Heißt: Er muss das Rennen gleich aus der Boxengasse aufnehmen - falls er überhaupt starten kann.
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Boxengasse offen
40 Minuten noch bis zum Start und damit öffnet jetzt die Boxengasse. Zehn Minuten haben die Fahrer nun, um sich auf den Weg in die Startaufstellung zu machen. Dass das kein Selbstläufer ist, haben wir bei Oscar Piastri in Melbourne gesehen ...
Drücken wir mal die Daumen, dass es heute alle in die Startaufstellung schaffen.
Problem bei McLaren?
Am Auto von Lando Norris wurde eben noch gearbeitet. Das Team teilt dazu mit: "Wir hatten ein Problem im Elektronikbereich festgestellt, weshalb wir den Unterboden entfernt und eine Reihe von Bauteilen überprüft haben."
"Wir gehen davon aus, dass wir das Problem behoben haben, und das Team befindet sich nun in den letzten Vorbereitungen für das Rennen", heißt es von McLaren. Wir behalten die Lage natürlich mal im Auge.
Russell: Keine Sorgen für das Rennen
Gestern in Q3 rollte der Mercedes zu Beginn einmal aus. Heute vor dem Rennen verrät Russell, dass man das Problem gefunden habe. "Es ist nichts, was uns für die Zukunft Sorgen bereitet", stellt er klar.
"Es war nichts Großes. Es war ein kleiner Fehler, der ein großes Fiasko und mehrere andere Probleme verursacht hat", so Russell. Für das heutige Rennen sollte das aber kein Problem mehr sein.
Start als wichtiger Faktor
Gegen einen Antonelli-Erfolg nachher spricht dagegen, dass der Italiener in dieser Saison bislang zwei katastrophale Starts erwischt hat. In Melbourne fiel er im Feld zurück, weil seine Batterie fast leer war.
Gestern im China-Sprint war er im falschen Modus und verlor ebenfalls zahlreiche Positionen - und crashte später in der ersten Runde auch noch mit Isack Hadjar. Bekommt er es heute besser hin?
Pole als halbe Miete?
Statistisch gesehen hat Kimi Antonelli heute beste Chancen auf seinen ersten Sieg, denn sechs der letzten acht Formel-1-Rennen in China wurden von der Poleposition aus gewonnen. Rechnet man die Sprints dazu, dann waren es sogar acht der letzten zehn Rennen.
Die einzigen Ausnahmen: Lewis Hamilton gewann 2019 von P2 aus, Daniel Ricciardo 2018 von P6. Von weiter hinten wurde der China-Grand-Prix übrigens in seiner Geschichte noch nie gewonnen.
Weitere spannende Statistiken findet ihr in unserer großen Datenbank!
F1 Academy: Sieg für Felbermayr
In der europäischen Nacht hat bereits die F1 Academy ihr zweites Rennen in China absolviert. Und nachdem die von Audi unterstützte Emma Felbermayr im ersten Rennen bereits P3 belegt hatte, gewann sie den zweiten Lauf am Sonntag sogar.
Während sich alle Fans aus Österreich also freuen dürfen, hatte die einzige deutsche Fahrerin im Feld etwas Pech: Mathilda Paatz verpasste die Top 10 und damit die Punkteränge auf P11 hauchdünn.
Kein Regen in Sicht
Auf das erste Regenrennen der Saison müssen wir wohl weiter warten, regnen soll es in Shanghai nämlich auch heute nicht. Damit könnte es auf ein klassisches Einstopprennen hinauslaufen, denn laut Pirelli geht es heute mit nur einem Stopp am schnellsten.
Allerdings könnte beispielsweise ein Safety-Car alle Pläne über den Haufen werden. Das haben wir gestern im Sprint bereits gesehen.
Albon wieder aus der Box
Auch heute werden nicht alle 22 Autos in der Startaufstellung stehen. Alexander Albon startet wie auch schon beim gestrigen Sprint aus der Boxengasse, weil Williams seinen Boliden nach dem Qualifying noch einmal umgebaut hat. Albon hatte sich eigentlich als 18. qualifiziert.
Die angepasste Startaufstellung findet ihr hier.
Verstappen: Viel weiter nach vorne geht es nicht
In China läuft gerade bereits die obligatorische Fahrerparade vor dem Rennen. Und auf dieser hat Max Verstappen klargestellt, dass man von ihm heute keine Wunder erwarten dürfe.
Der viermalige Weltmeister geht nachher nur von P8 ins Rennen und erklärt, dass man "realistisch" wohl maximal noch eine Position nach vorne kommen könne.
Auf P7 startet Pierre Gasly im Alpine, davor stehen die drei Topteams Mercedes, Ferrari und McLaren. Und die sind laut Verstappen aktuell für Red Bull außer Reichweite.
Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt
Zu Beginn des Tages direkt einmal der Hinweis, dass die beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien nun auch ganz offiziell abgesagt wurden. Das war ohnehin ein offenes Geheimnis, wurde nun aber auch von der Formel 1 bestätigt.
Alle Hintergründe könnt ihr hier nachlesen.
Ni hao!
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. In China steht heute das zweite Rennen der Saison 2026 an und los geht es bereits in weniger als zwei Stunden.
Der Start auf dem Shanghai International Circuit ist für 08:00 Uhr MEZ angesetzt, und hier im Ticker sind wir an diesem Sonntag wie gewohnt mit Infos, Bildern und Stimmen direkt aus dem Fahrerlager für euch da.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular, X, Instagram und YouTube.
Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.
Von: Ruben Zimmermann