Formel-1-Liveticker: Das Rennen in China live!

Ni hao!

Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. In China steht heute das zweite Rennen der Saison 2026 an und los geht es bereits in weniger als zwei Stunden.



Der Start auf dem Shanghai International Circuit ist für 08:00 Uhr MEZ angesetzt, und hier im Ticker sind wir an diesem Sonntag wie gewohnt mit Infos, Bildern und Stimmen direkt aus dem Fahrerlager für euch da.



Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular, X, Instagram und YouTube.



Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.