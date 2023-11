Formel-1-Liveticker: Mercedes ärgert sich über verpasstes Podium

Alonso: Was war in Kurve 1 los?

Der Spanier drehte sich direkt nach dem Start, was ziemlich merkwürdig aussah. "Ich muss mir noch ansehen, was passiert ist", berichtet Alonso selbst. Er habe nur gedacht, dass sein Rennen damit bereits gelaufen sei.



"Daher bin ich mit dem Endergebnis und den Punkten zufrieden", so Alonso, der das Rennen schließlich noch auf P9 beendete. Teamkollege Stroll profitierte übrigens von dem Abflug des Spaniers in Kurve 1.



"Ich habe zehn Positionen in der ersten Kurve gewonnen", berichtet er. So ging es von P19 bis auf P9 nach vorne. Anschließend habe er "ein schnelles Auto" gehabt, zeigt sich der Kanadier zufrieden.



Am Ende wurde er Fünfter, was Aston Martin in der WM im Kampf um P4 noch einmal bis auf elf Punkte an McLaren heranbrachte.