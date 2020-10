08:53

Mercedes vor siebtem WM-Titel

Seit 2014 ist Mercedes in der WM ungeschlagen. Schon heute könnte man den siebten Titel in Serie in der Konstrukteurs-WM perfekt machen. 180 Punkte liegt man aktuell vor Red Bull. In den letzten fünf Rennen nach Portugal sind dann maximal noch 220 Zähler zu holen, weshalb Mercedes den Titel bereits heute perfekt machen könnte, wenn man mindestens 40 Punkte holt und Red Bull entsprechend schlecht abschneidet. Zudem steht Hamilton vor seinem 92. Sieg in der Königsklasse.