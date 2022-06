Formel-1-Liveticker: Das steckt hinter dem Aufschwung von Sebastian Vettel

Steiner: Porpoising in Montreal?

Wird Porpoising auch in Montreal zum Thema? Die Strecke ist nicht so glatt wie Barcelona und könnte daher wieder für Probleme sorgen. "In Barcelona schien es, als hätte jeder eine Lösung dafür gefunden, aber dann kehren wir nach Baku zurück und haben keine, also bin ich nicht sicher, was ich in Montreal erwarten kann", sagt Haas-Teamchef Günther Steiner.



"Wir leiden ein bisschen darunter, vielleicht ein bisschen weniger als andere Teams, aber vielleicht mehr als andere", sagt er weiter und betont, dass man aber eher Performance als Komfort im Blick hat: "Wenn man Leistung einbüßt, kann man Komfort bekommen, aber wer will das schon?"



"Wir werden im FT1 sehen, wo wir stehen, aber wir wissen alle, dass Kanada ziemlich holprig ist, und wenn es holprig ist, wird es normalerweise nicht besser, aber warten wir es ab."