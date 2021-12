02:09

Das zweite Türchen geht auf!

Guten Morgen, liebe Formel-1-Fans! Wie versprochen liefern wir zum Frühstück heute zwar kein Stückchen Schokolade zum warmen Kakao, aber ein Stückchen Formel-1-Geschichte, das sich hinter dem zweiten Türchen unseres Formel-1-Adventskalenders verbirgt.



Mein Kollege Stefan Ehlen präsentiert heute eine der kuriosesten Anekdoten aus der langen Historie der Königsklasse, nämlich jenes verrückte Rennen, in dem gleich zwei Fahrer gewonnen haben, aber in nur einem Auto!



Neugierig geworden? Dann schau Dir jetzt das Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de an. Wenn Du übrigens kein neues Adventskalender-Türchen mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Natürlich ohne Kosten für Dich!



Und schon mal der Hinweis: Das Highlight des heutigen Tages, die FIA-Pressekonferenz, beginnt um 15:30 Uhr deutscher Zeit. Lewis Hamilton ist gleich als Erster dran, Max Verstappen direkt nach ihm um 15:50 Uhr, und Sebastian Vettel sitzt um 16:10 Uhr gemeinsam mit Fernando Alonso in der PK. Kann heiter werden!