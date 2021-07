06:44

Wolff für "Grand Slam" an vier Wochenenden

Wir wollen heute mit einem Meinungsbild zum neuen Formel-1-Format, dem Sprint, starten. Viele Fahrer und Teamchefs wurden gestern nach dem 17 Runden langen Rennen gefragt, was sie von dem Experiment halten. Mercedes-Teamchef Toto Wolff meinte, dass er sich den Sprint nicht an jedem Wochenende vorstellen könne.



Denn: Für ihn spiele der Zufall eine zu große Rolle. "Es gibt zu viel Zufälligkeit, aber ich denke, wenn die nächsten Rennen so verlaufen wie dieses, hat es in begrenzter Form einen Platz im Kalender." Gegen Ende hin sei der Sprint gestern zwar ein "bisschen langweilig" gewesen, aber generell habe das Format seine Berechtigung.



"Wenn wir eine Art Grand Slam bei ein paar Rennen haben, finde ich das gut, weil man am Samstag für echte Unterhaltung sorgt. Wir sind Freitagabend zur Primetime im Fernsehen, wir sind Samstagabend zur Primetime im Fernsehen, und natürlich der Grand Prix." Das Format gehöre zwar noch etwas optimiert, so Wolff, aber grundsätzlich kann er sich einen Grand Slam an vier Rennwochenenden im Jahr vorstellen.