Formel-1-Liveticker: Der Donnerstag von Frankreich in der Analyse

Formel 1 schraubt an Sperrstunde

Die Formel 1 will die Arbeitsbelastung für die Mechaniker in den kommenden Jahren reduzieren und hat Änderungen an den Sperrstunden für 2023 und 2024 beschlossen. So wird die Sperrstunde, die am Freitag 13 Stunden vor dem dritten Training beginnt, auf 14 (2023) und dann 15 Stunden (2024) vorgezogen.



Auch die Joker, die jedes Team hat, werden drastisch verkürzt: Am Mittwochabend dürfen die Teams aktuell achtmal überziehen, was auf erst vier im Jahr 2023 und dann auf zwei in der Saison 2024 reduziert wird. Statt sechs Ausnahmen am Donnerstagabend wird es nur noch drei (2023) und dann zwei (2024) Ausnahmen geben.



Am Freitagabend bleibt es bei zwei Ausnahmen.