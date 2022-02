Formel-1-Liveticker: Der erste Test der Saison 2022 live!

02:48

Warum nur ein Auto pro Team?

Auch das ist eine beliebte Frage, die wir jedes Jahr bekommen. Einfache Erklärung: Weil das in den Regeln so festgelegt ist. Selbst wenn die Teams jetzt bereits zwei Autos komplett aufgebaut hätten, dürften sie lediglich eins davon einsetzen. Mehr ist per Reglement nicht erlaubt, daran ändert sich auch 2022 nichts.



Dafür ist man bei der Verwendung von Teilen nicht eingeschränkt. Die Motoren zählen zum Beispiel nicht zu dem Kontingent, das man für die Saison zur Verfügung hat. Theoretisch dürfte ein Team also jeden Tag mit einer neuen Powerunit fahren. Gleiches gilt zum Beispiel auch für das Getriebe.



Begrenzt ist man lediglich bei den Reifen. 30 Sätze hat jedes Team für die drei Tage zur Verfügung. Macht also im Schnitt zehn pro Tag.