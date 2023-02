Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Bahrain in der Analyse

Sky sichert sich Nico Rosberg

Eine kleine News noch für alle Sky-Zuschauer: Nico Rosberg wird dem Sender 2023 als Experte zur Verfügung stehen. In der Rolle war er auch in der Vergangenheit bereits im Einsatz, in diesem Jahr wird er nun zurückkehren.



"Neben Ralf Schumacher und Timo Glock wird Nico Rosberg an ausgewählten Rennwochenenden zum Einsatz kommen", meldet Sky in einer Pressemitteilung. Zudem kündigt man eine "enge Zusammenarbeit" mit Sky UK an.



Geplant ist laut Sky, dass Rosberg fünf Grand-Prix-Wochenenden auf dem deutschen Sender begleiten wird: den Auftakt in Bahrain, Imola, Budapest, Monza und Katar.



Auch 2023 wird Sky die Formel 1 wieder exklusiv in Deutschland übertragen. Einige Rennen sollen zwar erneut im Free-TV zu sehen sein, RTL ist als Partner allerdings nicht mehr mit an Bord.