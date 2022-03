Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Bahrain live!

09:41

Pirelli: Fahrer können mehr pushen

Bei 'F1TV' spricht derweil Mario Isola über die neuen Reifen. Er erklärt, dass die Piloten in Barcelona mehr als in der Vergangenheit pushen konnten. Damit ist er zufrieden. Allerdings vermutet er, dass die Fahrer in Bahrain etwas mehr Probleme mit überhitzenden Reifen haben könnten. Kein Wunder, denn die Temperaturen sind deutlich höher als vor zwei Wochen in Spanien.



Gerade deshalb ergibt es aus Sicht von Pirelli aber auch Sinn, in Bahrain zu testen. Denn man will natürlich auch bei wirklich heißen Bedingungen testen, um dann während der Saison keine böse Überraschung zu erleben.