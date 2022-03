Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain in der Analyse

Bottas: Performance passt, Zuverlässigkeit nicht

"Ein sehr positiver Tag, bis uns das Problem am Ende des Tages gestoppt hat", sagt der Finne, ohne genauer auf den Defekt einzugehen. "Wir haben in Bahrain definitiv viel mehr als in Barcelona gelernt", zeigt er sich grundsätzlich zufrieden.



Aber: "Es gibt noch immer ein paar kleine Probleme, die wir lösen müssen", so Bottas. Das "Potenzial" des Autos sei am Ende aber sichtbar gewesen, als er die viertschnellste Zeit fuhr.



"Wir müssen sicherstellen, dass wir alle Probleme in den Griff bekommen und dafür sorgen, dass sie nicht mehr auftreten. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das in den nächsten Tagen schaffen werden", erklärt der Finne.