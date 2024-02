Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain live!

Verstappen: Rundenzeiten nicht im Fokus

Der Weltmeister verrät nach P4: "Heute hatten wir uns vorgenommen, uns nicht auf die reine Rundenzeit zu konzentrieren. Wir wollten uns heute mehr auf Longruns ausrichten und das Auto besser kennenlernen. Das war unser Fokus."



Sein Fazit dabei: "Es sah alles recht positiv aus. Ich war ziemlich zufrieden damit, wie sich das Auto verhielt. Wenn wir dann [nächste Woche] ins Rennwochenende gehen, geht es um das Feintuning der Balance an die jeweiligen Umstände an dem Wochenende."



Über die Favoritenfrage mache er sich "eigentlich keine Gedanken", stellt er klar und betont: "Ich kümmere mich nur um das, was wir hier machen. Und man hat immer genug Arbeit, denn du willst immer noch besser sein."



"Wir hatten aber einen sehr guten Test und haben viel gelernt von jeder einzelnen Änderung am Auto. Wir wissen jetzt auch, was wir nächste Woche machen wollen. Darauf konzentrieren wir uns", so Verstappen.