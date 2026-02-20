Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain live!

Honda-Statement

Jetzt wissen wir, warum der Aston Martin noch nicht auf der Strecke war. Honda hat inzwischen ein offizielles Statement herausgegeben, in dem es heißt:



"Bei unserem letzten Run mit Fernando Alonso gestern trat ein Problem mit der Batterie auf, das sich auf unseren Testplan auswirkte."



"Seitdem führen wir Simulationen auf dem Prüfstand in Sakura durch. Aus diesem Grund und aufgrund eines Mangels an Teilen für die Antriebseinheit haben wir den heutigen Laufplan stark eingeschränkt und nur kurze Stints vorgesehen."



Simpel gesagt: Honda hat nach den ganzen Problemen einfach nicht mehr genug Ersatzteile. Autsch ...