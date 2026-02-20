Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Bahrain live!
Kurve 1 bleibt schwierig
Auch heute haben wir wieder zahlreiche Verbremser in der ersten Kurve gesehen. Die Kurve nach der langen Zielgeraden scheint hier in Bahrain aktuell die schwierigste Stelle mit den neuen Autos zu sein.
Es wird spannend, welche Stellen dann beim ersten Rennen in Melbourne besonders knifflig werden.
Entwarnung
Und schon sind Leclerc und Piastri wieder unterwegs. Der Monegasse führt die Rundentabelle inzwischen sogar mit 51 Umläufen an. Ein deutlich besserer Vormittag für Ferrari also als gestern. Piastri steht bei 37 Runden.
Pause bei den Topteams
Nicht nur der Mercedes legt nach der roten Flagge natürlich erst einmal eine (Zwangs-)Pause ein, auch den Ferrari und McLaren haben wir jetzt schon seit einigen Minuten nicht mehr auf der Strecke gesehen. Von den Topteams fährt aktuell nur Red Bull.
Weiter geht's
Die Session ist schon wieder freigegeben. Schnelle Runden sehen wir in dieser Phase des Tages nicht. Neben Antonelli befinden sich auch Hülkenberg, Perez, Ocon, Piastri und Hadjar bereits in ihren letzten Teststunden vor dem Saisonauftakt.
Zeit tickt für Antonelli
Zur Erinnerung: Am Nachmittag wird Russell den Mercedes übernehmen. Für Antonelli sind das also bereits die letzten zwei Teststunden vor dem Saisonauftakt. Mal sehen, wie schnell Mercedes das Auto jetzt wieder auf die Strecke bekommt.
Viel Zeit bleibt vermutlich nicht, denn der Bolide muss jetzt erst einmal zurück in die Garage gebracht werden.
Rote Flagge
Die erste rote Flagge des Tages. Der Mercedes steht. Das müsste das erste Mal sein, dass die Silberpfeile eine rote Flagge auslösen in dieser Woche.
Zusammenfassung + Live-Timing
Zusammenfassung nach Stunde 2/8:
-Tagesbestzeit für Leclerc auf C3-Reifen (1:33.689)
-Ersatzteile gehen aus: Aston Martin fährt bislang nicht
-Auch Cadillac erst mit vier Runden
-Mercedes in der Rundentabelle vorn (44)
Rundentabelle
Während Aston Martin und Cadillac ganz am Ende stehen, liegen Mercedes (43) und Ferrari (38) momentan vorne. Nicht vergessen: Gestern verlor Ferrari fast den kompletten Vormittag mit einem Problem. Heute sieht es deutlich besser aus.
Cadillac fährt
Endlich mal wieder Neuigkeiten von der Strecke: Cadillac fährt! Perez hat sich gerade zum zweiten Mal heute auf den Weg gemacht. Mal schauen, zu wie vielen Runden es für ihn noch reicht. Am Nachmittag übernimmt Teamkollege Bottas das Auto.
Unterschiedliche Gerüche
Eine ganz andere Geschichte als das Geschehen auf der Strecke, aber eine durchaus interessante Beobachtung unserer Kollegen vor Ort: Die Autos riechen in diesem Jahr komplett anders.
Das hat mit den neuen nachhaltigen Kraftstoffen zu tun. Jeder Motor hat dadurch seine ganz eigene "Note" - wobei einige laut unseren Kollegen deutlich unangenehmer riechen als andere.
Namen nennen wir in diesem Fall einmal nicht ...
Keine schnellen Runden
Viel ist auf der Strecke gerade nicht los. Die meisten Autos stehen in der Garage, und wenn gefahren wird, dann sind keine schnellen Runden dabei. Die Leclerc-Bestzeit hat also weiter Bestand und neben Aston Martin warten wir auch weiter auf Cadillac.
Ocon auf Intermediates
Kurios: Ocon ist jetzt auf Intermediates auf die Strecke gegangen - obwohl die Sonne scheint und die Asphalttemperatur bei 42 Grad liegt. Hintergrund ist ein Test der aktiven Aerodynamik.
Im Nassen gibt es nämlich einen dritten Modus, bei dem lediglich der Frontflügel herunterklappt, der Heckflügel aber nicht. Und genau das simuliert Haas hier mit den Intermediates.
Da spielt es auch keine Rolle, dass die Strecke staubtrocken ist.
Honda-Statement
Jetzt wissen wir, warum der Aston Martin noch nicht auf der Strecke war. Honda hat inzwischen ein offizielles Statement herausgegeben, in dem es heißt:
"Bei unserem letzten Run mit Fernando Alonso gestern trat ein Problem mit der Batterie auf, das sich auf unseren Testplan auswirkte."
"Seitdem führen wir Simulationen auf dem Prüfstand in Sakura durch. Aus diesem Grund und aufgrund eines Mangels an Teilen für die Antriebseinheit haben wir den heutigen Laufplan stark eingeschränkt und nur kurze Stints vorgesehen."
Simpel gesagt: Honda hat nach den ganzen Problemen einfach nicht mehr genug Ersatzteile. Autsch ...
Außer Aston und Cadillac ...
... spulen alle Teams fleißig ihre Runden ab und sind bereits jeweils im zweistelligen Bereich unterwegs. Generell machen die Autos einen relativ stabilen Eindruck in diesem Winter und es sieht zumindest nicht nach massenweise Ausfällen in Melbourne aus.
Die üblichen Verdächtigen
Aston Martin war noch immer nicht auf der Strecke und auch Cadillac steht erst bei einer Runde. Es sind also leider die üblichen Verdächtigen, die hier in der Anfangsphase wieder kaum Kilometer machen.
Vorne in der Rundentabelle liegt gerade Antonelli mit bereits 15 Umläufen.
Leclerc legt nach
1:33.689 im nächsten Anlauf für den Ferrari-Piloten. Auch Hadjar fährt einen Run auf C3-Reifen, er ist mit einer 1:34.511 aber deutlich langsamer. Da war der Red Bull noch nicht am Limit, vermutlich war er zum Beispiel mit etwas mehr Sprit unterwegs.
Bestzeit Leclerc
Während wir noch auf Aston Martin warten, fährt Leclerc bereits die erste etwas schnellere Zeit des Tages. Eine 1:33.837 auf C3-Reifen bringt ihn erst einmal auf die Spitze. Auf die Mercedes-Testbestzeit fehlt allerdings noch eine volle Sekunde.
Leclerc hatte aber auch einen ziemlich großen Rutscher drin.
Aston wieder Letzter
Zehn Autos haben wir in den ersten Minuten bereits auf der Strecke gesehen. Lediglich Aston Martin fehlt uns - wieder einmal. Wir haben ja vorhin schon gesehen, dass das Team aus Silverstone mit Abstand die wenigsten Runden in diesen beiden Testwochen absolviert hat.
Auch den letzten Tag beginnt man in der Kilometertabelle wieder mit einem Rückstand.
Domenicali: Gibt keinen Grund zur "Panik"
In den ersten Minuten des Tages konzentriert sich die Arbeit der Teams in der Regel auf Installationsrunden und das Sammeln von Daten. Wir nutzen daher die Gelegenheit, uns eine frische Stimme aus Bahrain abzuholen.
Stefano Domenicali hat über das neue Formel-1-Reglement gesprochen und erklärt: "Ich verstehe diese ganze Panik nicht, die gerade umgeht, denn es wird ein unglaubliches Rennen geben, es wird jede Menge Action geben."
Über die Warnungen von Max Verstappen und Co. sagt er: "Ich verspüre diese Angst nicht. Wir müssen ruhig bleiben, denn wie immer, wenn es neue Vorschriften gibt, besteht immer die Regeln, dass alles falsch ist."
Man müsse daher "Überreaktionen vermeiden", fordert der Formel-1-Boss.
Auf geht's!
Dann mal los, die letzte Vormittagssession bei diesen Wintertestfahrten ist freigegeben. Die schnellsten Zeiten erwarten wir traditionell allerdings erst am Abend bei den kühlsten Bedingungen des Tages.
Trotzdem dürften auch die frühen Stunden am Vormittag von einigen Fahrern für schnelle Runden genutzt werden, bevor dann in rund zwei Stunden bereits die Mittagshitze in Bahrain einsetzt.