Bottas: Heck ist "ein großes Problem"

Der Finne setzte gestern zwar die Bestzeit. Wirklich zufrieden ist man bei Mercedes allerdings noch nicht. "Ein großes Problem am Auto ist das Heck. Es ist ziemlich unruhig und verzeiht keine Fehler", berichtet Bottas. In der Tat war an den ersten beiden Testtagen auch von außen mehrfach zu beobachten, wie unruhig der W12 teilweise war.



Hamilton flog gestern sogar einmal ab, was er selbst allerdings auf eine Windböe zurückführt. Bottas ergänzt, dass zudem die neuen Reifen "ziemlich sensibel" seien, sobald man ins Rutschen komme. "Es ist nicht so einfach", zuckt er die Schultern und erklärt: "Wir versuchen, das Auto etwas ruhiger zu machen und so etwas mehr Pace zu finden."