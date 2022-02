Formel-1-Liveticker: Der letzte Testtag in Barcelona live!

02:33

Rückblick

Du hast den gestrigen Testtag in Barcelona verpasst? Kein Problem! Kevin Scheuren und unser Chefredakteur Christian Nimmervoll haben den Donnerstag in einem Video für Dich zusammengefasst und analysiert. Folgende Themen standen auf dem Plan:



- Zeiten & Topspeeds am Donnerstag

- Wie macht sich der Ferrari F1-75?

- Performance vom Aston Martin & Vettel

- Probleme bei Red Bull & Mercedes

- Wird Überholen in der Formel 1 2022 einfacher?

- Scharfe Kritik von Verstappen an Masi-Rausschmiss

- Vettel kündigt Boykott des Russland-Grand-Prix an

- Userfragen aus dem Mitgliederchat



Auch heute werden sich die beiden natürlich wieder live auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de melden. Um 12:30 Uhr mit dem obligatorischen Mittagsupdate und dann noch einmal am Abend mit einer ausführlichen Zusammenfassung!

Klare Kante von Sebastian Vettel: Er kündigt nach dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine einen Boykott des Formel-1-Rennens in Sotschi an.