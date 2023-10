Formel-1-Liveticker: Der Qualifyingsamstag in Mexiko

Unverständnis

Alexander Albon war nach seinem Tracklimitvergehen am Ende von Q2 restlos bedient. Eigentlich hätte ihn seine Runde in Q3 gebracht, dort wollte er seine starke Leistung aus den Trainings eigentlich krönen, aber daraus wurde nichts. Seinem Ärger machte er im Anschluss in seiner Medienrunde Luft:



"Ich glaube nicht, dass ich daneben war. Ich habe mit Dave [Robson, Leiter der Fahrzeugperformance bei Williams] gesprochen. Sie haben ihm eine Außenansicht der Aufnahme von mir in Kurve 2 gezeigt und meine Hinterreifen sehen immer noch so aus, als wären sie auf der weißen Linie", sagte Albon.



"Vielleicht liege ich falsch, und ich würde mich natürlich gerne irren, denn dann wäre ich weniger frustriert. Aber ich hoffe, dass ich auf eine seltsame Art und Weise die Streckenbegrenzung nicht eingehalten habe. Aber nach dem, was ich gesehen habe, habe ich das nicht."



Später fügte er hinzu: "Auf der Aufnahme, das sie von mir gemacht haben, ist mein Auto halb in der Luft. Genau genommen überschreite ich die Streckenbegrenzung nicht, weil meine vier Räder nicht auf dem Boden sind."



"Sogar auf der Aufnahme, das sie gemacht haben, liegt mein Hinterreifen auf dem weißen Teil des Randsteins, so dass man nicht einmal sagen kann, was die weiße Linie ist und was der Randstein. Ich weiß nicht, wie sie so eine Entscheidung treffen können."