04:46

Wir starten in die Rennwoche!

Montag. Eine neue Woche beginnt. Und es ist wieder eine Rennwoche in der Formel 1!



Damit: Willkommen zum Formel-1-Liveticker, heute mit Stefan Ehlen. Wir starten in die Vorberichterstattung zum Grand Prix in Silverstone, und natürlich kommen wir dabei auch auf das Thema Sprintrennen zu sprechen. Das ist ja neu an diesem Wochenende. Es gibt aber noch so viel mehr zu bereden, also gehen wirs an! ;-)



Bei Fragen, Anmerkungen und Kommentaren bitte gerne den Kontakt zu mir suchen: Auf Twitter (via @stefan_ehlen) bin ich für Dich erreichbar. Außerdem kannst Du mich auch über meine Facebook-Seite (stefanehlen.motorsport) kontaktieren.



Und damit genug der "technischen Hinweise", wir legen los!