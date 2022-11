Formel-1-Liveticker: Der Test in Abu Dhabi jetzt live!

Seidl: Alpine hat "einen besseren Job gemacht"

Wir wollen heute natürlich in erster Linie auf den Test schauen, uns aber auch ein paar Stimmen abseits davon abholen. So sagt Andreas Seidl zum Beispiel über den WM-Endstand: "Wenn man die Saison auf P5 beendet, dann ist das die Position, die man verdient hat."



"Wir müssen einfach anerkennen, dass Alpine in diesem Jahr einen besseren Job als wir gemacht hat", so der McLaren-Teamchef, der sich als fairer Verlierer zeigt und erklärt: "Ich kann ihnen nur zu dem guten Job gratulieren, den sie zusammen mit Fernando und Esteban gemacht haben."



In Abu Dhabi sitzt Piastri nach der roten Flagge derweil übrigens schon wieder im Auto und fährt wieder. Scheint also kein größeres Problem gewesen zu sein.