Formel-1-Liveticker: Der zweite Testtag in Bahrain 2023 live!

Ocon: Netflix hat bei Staffel 5 wieder geschummelt!

Vorhin haben wir schon kurz über "Drive To Survive" gesprochen. Die Netflix-Doku stand in der Vergangenheit ja in der Kritik, weil Aussagen und Geschichten teilweise verdreht wurden. Das ändert sich laut Ocon auch dieses Mal nicht.



"Es stellt schon die Realität dar, aber auf seltsame Weise", merkt der Franzose an. In der Serie wird er nach dem achten Platz beim Heimspiel in Le Castellet mit dem Satz zitiert: "Das fühlt sich heute wie ein Sieg an!"



Aber: "Das habe ich gar nicht gesagt. Ich glaube, das habe ich nach Platz fünf in Österreich oder Platz vier in Japan gesagt", so Ocon, der klarstellt: "Aber nicht nach Platz acht in Frankreich."



Die komplette Story gibt es hier!