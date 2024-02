Formel-1-Liveticker: Was ist die Ferrari-Bestzeit wert?

Repräsentativste Bedingungen

Die Strecke ist am Abend nicht nur am schnellsten, sie ist jetzt auch am repräsentativsten. Denn das Rennen beginnt am nächsten Samstag um 16:00 Uhr MEZ, also genau jetzt um diese Zeit. Jetzt können die Teams für den Grand Prix also am meisten lernen.



Und ja, das ist kein Schreibfehler: Das Rennen findet nächste Woche tatsächlich am Samstag statt, nicht erst am Sonntag! Gilt auch für das zweite Saisonrennen in Saudi-Arabien.