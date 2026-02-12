Formel-1-Liveticker: Der zweite Testtag in Bahrain live!
Formel-1-Liveticker: Der zweite Testtag in Bahrain live!
Probleme auch bei Alpine
Nicht nur Mercedes hatte gestern mit Problemen zu kämpfen. Auch Steve Nielsen von Alpine bestätigt: "Einige Probleme am Auto führten dazu, dass wir am Vormittag mehrmals anhalten und einige Reparaturen vornehmen mussten."
"Wie bei einem komplett neuen Auto zu erwarten, gibt es immer einige Probleme, und es ist wichtig, dass wir diese schnell in den Griff bekommen und Maßnahmen ergreifen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern", erklärt er.
Am Nachmittag lief es dann aber besser, denn nachdem Franco Colapinto am Vormittag lediglich 28 Runden schaffte, brachte es Pierre Gasly am Nachmittag auf 49. "Es war eine gute Wende am Nachmittag", so Nielsen.
Reifen
Spannend ist bei den gestrigen Zeiten auch ein Blick auf die Reifen. Norris hat bei seiner schnellsten Runde nämlich sogar die etwas härtere C2-Mischung verwendet. Verstappen und Leclerc waren dagegen auf C3-Reifen unterwegs.
Zur Erinnerung: Pirelli hat in dieser Woche lediglich die drei härtesten Reifenmischungen dabei, also C1 bis C3. Hier die komplette Übersicht über die gestrigen Zeiten und Reifen:
Die schnellste Runde ...
... des gestrigen Tages gibt es hier noch einmal im Video. Am Ende war es eine 1:34.669 für Lando Norris. Es ist zugleich die erste komplette Onboard-Runde eines Autos der neuen Formel-1-Generation.
"Mehrere Probleme" bei Mercedes
Die Silberpfeile verloren gestern am Nachmittag mehrere Stunden mit einem Problem am W17. Andrew Shovlin bestätigt: "Im Vergleich zu unserem nahezu perfekten Shakedown in Barcelona war der heutige Tag schwierig."
"Er hat uns jedoch in vielerlei Hinsicht Bereiche aufgezeigt, in denen wir uns verbessern müssen. George hatte am Vormittag eine unterbrochene Session. Wir hatten mehrere Probleme, sodass wir erst spät loslegen konnten."
"Das lag an einigen Änderungen, die wir zuvor während einer Session noch nicht vorgenommen hatten und die etwas länger dauerten als erwartet. Hinzu kam, dass die Balance des Autos nicht optimal war."
"Das führte zu Problemen mit blockierenden Bremsen, schlechter Traktion und allgemeiner Unbeständigkeit", erklärt er. Am Nachmittag, als Kimi Antonelli das Auto übernahm, habe man zudem ein Problem an der Aufhängung entdeckt.
"Das kostete uns einige Stunden", so Shovlin. Mal schauen, ob es heute besser läuft.
Wer fährt heute?
Zu Beginn des Tages gleich einmal die Übersicht über die Fahrer, die heute auf die Strecke gehen werden. Fünf Teams setzen erneut auf Arbeitsteilung am Vor- und Nachmittag:
Alpine: Pierre Gasly
Aston Martin: Fernando Alonso
Audi: Nico Hülkenberg/Gabriel Bortoleto
Cadillac: Sergio Perez/Valtteri Bottas
Ferrari: Charles Leclerc
Haas: Oliver Bearman
McLaren: Lando Norris
Mercedes: Andrea Kimi Antonelli/George Russell
Racing Bulls: Liam Lawson/Arvid Lindblad
Red Bull: Isack Hadjar
Williams: Alexander Albon/Carlos Sainz
Tag 2 in Bahrain
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Der zweite Testtag vor der Saison 2026 in Bahrain steht auf dem Plan, und wir sind auch heute wieder bis in den Abend hinein für euch da.
Gefahren wird in Sachir erneut von 8:00 bis 17:00 Uhr MEZ (inklusive Mittagspause um 12:00 Uhr), und hier im Ticker liefern wir euch Bilder, Zeiten, Infos und Stimmen direkt aus der Wüste.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.
Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.
Von: Ruben Zimmermann