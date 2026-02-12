Formel-1-Liveticker: Der zweite Testtag in Bahrain live!

"Mehrere Probleme" bei Mercedes

Die Silberpfeile verloren gestern am Nachmittag mehrere Stunden mit einem Problem am W17. Andrew Shovlin bestätigt: "Im Vergleich zu unserem nahezu perfekten Shakedown in Barcelona war der heutige Tag schwierig."



"Er hat uns jedoch in vielerlei Hinsicht Bereiche aufgezeigt, in denen wir uns verbessern müssen. George hatte am Vormittag eine unterbrochene Session. Wir hatten mehrere Probleme, sodass wir erst spät loslegen konnten."



"Das lag an einigen Änderungen, die wir zuvor während einer Session noch nicht vorgenommen hatten und die etwas länger dauerten als erwartet. Hinzu kam, dass die Balance des Autos nicht optimal war."



"Das führte zu Problemen mit blockierenden Bremsen, schlechter Traktion und allgemeiner Unbeständigkeit", erklärt er. Am Nachmittag, als Kimi Antonelli das Auto übernahm, habe man zudem ein Problem an der Aufhängung entdeckt.



"Das kostete uns einige Stunden", so Shovlin. Mal schauen, ob es heute besser läuft.