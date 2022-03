Formel-1-Liveticker: Der zweite Testtag in Bahrain live!

Arbeit am Williams

Während Haas langsam in Fahrt kommt, steht der Williams schon wieder an der Box. Gerade einmal vier Runden hat Latifi absolviert, die wenigsten aller Piloten. Jetzt ist der Unterboden am Auto ab. Könnte also noch etwas dauern.



Auch der MCL36 steht schon wieder an der Box. Da gab es gestern Probleme mit den Bremsen. Sechs Runden bislang erst für Norris. Kein guter Test bis jetzt für McLaren. Die meisten Runden hat aktuell Vettel absolviert (23).