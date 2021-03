01:30

Was war bei Ferrari los?

Leclerc sorgte gestern für die einzige rote Flagge des Tages. Er rollte kurz vor der Mittagspause aus. Was war da los? Das Team hat inzwischen bekanntgegeben, dass er den SF21 aus Sicherheitsgründen abstellen musste, da man in den Daten eine "Anomalie" am Motor entdeckt hatte. War aber offenbar keine größere Sache, denn am Nachmittag konnte Teamkollege Sainz schon wieder ganz normal fahren.



Auch heute teilen sich die Ferrari-Piloten den Dienst wieder.