Formel-1-Liveticker: Der zweite Testtag in Barcelona live!

Zeiten aktuell nur sekundär

Ja, wir werden nicht müde, das immer wieder zu betonen. So erklärt zum Beispiel Andrew Shovlin von Mercedes nach P4 und P5 gestern: "Alles in allem verlief der Tag überraschend unkompliziert. Wenn man die Boxengasse auf und ab geht, kann man sehen, wie hoch die Zuverlässigkeit ist, und die meisten Teams schienen ihre Programme ohne Probleme absolvieren zu können."



Denn besonders gestern ging es vor allem um die Zuverlässigkeit. Und abgesehen von Haas und Alfa Romeo hatte niemand größere Probleme. "Es ist wirklich eine Menge, was man in den sechs Tagen der Wintertests unterbringen muss, wenn man bedenkt, wie unterschiedlich das Auto und die Regeln im Vergleich zur Vergangenheit sind", erklärt Shovlin.



Umso wichtiger ist es da, dass das Auto auch läuft. Und im Hinblick auf Zeiten erklärt Shovlin: "Was die Pace angeht, ist es noch zu früh, um zu sagen, wo jeder steht. Wir müssen auch noch ein paar Dinge in Bezug auf die Balance und die Leistung ausbügeln, bevor wir wirklich versuchen können, auf Zeitenjagd zu gehen."