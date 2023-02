Formel-1-Liveticker: Designpräsentation des AlphaTauri AT04 für 2023

Was Franz Tost 2023 von Yuki Tsunoda erwartet

Natürlich haben wir wie versprochen auch noch einige Stimmen vom Launch für euch. Unter anderem hat uns Teamchef Franz Tost verraten, was er in der neuen Saison von Yuki Tsunoda erwartet. "Vergangenes Jahr hatte Yuki Probleme mit dem Auto", erklärt er.



"Da ich erwarte, dass wir in diesem Jahr ein sehr konkurrenzfähiges Auto haben werden, muss es immer Yukis Ziel sein, im Qualifying 3 zu sein und die Rennen in den Punkten zu beenden", legt er die Latte für den Japaner ziemlich hoch.



Tost erinnert daran, dass Tsunoda jetzt bereits in sein drittes Jahr in der Formel 1 gehe. "Aus diesem Grund muss er natürlich viel mehr Punkte holen als im vergangenen Jahr", so der Teamchef.



Zum Vergleich: 2022 schaffte es Tsunoda lediglich in vier der 22 Rennen in die Punkte. Das interne Duell gegen Pierre Gasly verlor er mit 12:23 Punkten.