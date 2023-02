Formel-1-Liveticker: Designpräsentation des Haas VF-23 von Nico Hülkenberg

Keine FahrerstimmenShakedown

Stimmen von Kevin Magnussen oder Nico Hülkenberg sucht man in der Pressemitteilung übrigens vergeblich. Aber gut, es handelt sich eben auch nur um eine Designpräsentation. Dafür hat uns Haas verraten, wann das echte Auto zum ersten Mal auf die Strecke gehen wird!



Am 11. Februar wird es passieren, dann findet in Silverstone ein Shakedown des VF-23 statt. An dem Tag sind wir übrigens auch mit einem Ticker für euch am Start. Ist zwar ein Samstag, aber weil da auch AlphaTauri launcht, ist unsere Redaktion sowieso gut besetzt.