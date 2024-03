Melbourne-Samstag in der Analyse: Zhou muss aus der Box starten

Happy Carlos

Knapp zweieinhalb Zehntel fehlten Carlos Sainz am Ende auf die Polezeit von Max Verstappen, aber der Spanier kann mächtig stolz auf seine Leistung sein, wurde ihm heute vor zwei Wochen doch der Blinddarm in Saudi-Arabien entfernt.



"Ich hatte keine Schmerzen. Es ist nur etwas unangenehm, und alles drinnen fühlt sich ein bisschen seltsam an. Aber ich kann pushen. Heute konnte ich Vollgas geben, gestern habe ich es etwas langsam angehen lassen und musste ein paar Kniffe am Sitz, am Gurt und am Bremspedal vornehmen. Aber heute, als das Adrenalin im Qualifying kam, konnte ich einfach loslegen, was gut ist", sagte er in der Fahrer-Pressekonferenz.



So ganz normal fühlt es sich aber noch nicht an, das hatte ihm Alexander Albon auch mit auf den Weg gegeben:



"Er hat gesagt, als er den Blinddarm raus hatte, hat sich alles im Inneren so angefühlt, als würde es sich etwas mehr bewegen. Du brauchst etwas Vertrauen, um deinen Körper so zu nutzen wie zuvor. Aber du gewöhnst dich daran. Es gibt keine Schmerzen und nichts, worum man sich Sorgen machen muss. Es ist einfach ein seltsames Gefühl, an das man sich beim Fahren gewöhnen muss."



Die Gewöhnung scheint gut zu funktionieren!