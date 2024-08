Formel-1-Liveticker: Das passiert jetzt nach dem Aus von Logan Sargeant

Ein paar weitere Fakten

Und an dieser Stelle noch einmal ein paar Dinge, die auch immer wieder gefragt werden.



1. Natürlich startet Colapinto ohne Strafpunkte in die Saison, auch wenn er in der Formel 2 eventuell welche gesammelt hätte.



2. Der Argentinier übernimmt das Motorenkontingent von Sargeant weiter, weil das pro Fahrzeug gilt. Da sieht es ganz gut aus, nur bei einem Tausch von Energiespeicher oder Kontrollelektronik - da gibt es nur 2 pro Saison - stünde eine Strafversetzung an.



3. Auch wenn Colapinto ein Rookie ist, der für die verpflichtenden Freitagstrainings zählt, hilft das Williams in dem Fall nicht. Denn in Silverstone hatte er bereits Sargeant am Freitag ersetzt - ein weiteres Mal bringt nichts. Denn auch Albon muss einmal aussetzen, also muss für ihn noch einmal ein anderer Fahrer ran.



4. Colapinto startet mit der Nummer 43.



Ich denke, damit haben wir jetzt alles Wichtige zu dem Thema geklärt.