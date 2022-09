Formel-1-Liveticker: Die Donnerstags-Analyse re-live sehen!

Wo wir gerade beim Thema Schumacher sind

Beim Formel-1-Rennen in Zandvoort ist es vielleicht aufgefallen: Corinna Schumacher war dabei in der Haas-Box, um ihren Sohn Mick Schumacher vor Ort zu unterstützen.



Und so denkt Mick Schumacher darüber: "Ich denke, jeder freut sich, wenn die Familie dabei ist. Ich bin dankbar, dass sie die Zeit dafür findet. Sie ist ja schließlich schwer beschäftigt."



Ob sich die Mama aber auch im Formel-1-Tagesgeschäft engagiere? Schumacher: "Sie ist meine Mutter. Beratet ihr euch nicht auch mit euren Müttern? Ich halte es für normal, mit den Eltern zu sprechen, und meine Mama hat so viel Erfahrung in der Formel 1. Sie hat all die Jahre mit meinem Vater mitgemacht, und sie hat das gut gemacht. Ich bin stolz auf sie."



Nachsatz: In vertragliche Details sei Corinna Schumacher in seinem Fall nicht involviert. "Sie unterstützt mich aber mental und emotional", meint Mick Schumacher.