Warum heißt es Eifel-Grand-Prix?

Möglicherweise wundert sich der ein oder andere darüber, dass das Rennen an diesem Wochenende nicht als "Großer Preis von Deutschland" ausgetragen wird. Hintergrund: Die Namensrechte am Deutschland-Grand-Prix hält der Automobilclub von Deutschland (AvD), der am Nürburgring aber nicht als Veranstalter auftritt. Stattdessen übernimmt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) die Schirmherrschaft über das Rennen, das folgerichtig einen anderen Namen braucht. Auch der offizielle Hashtag an diesem Wochenende lautet daher #EifelGP.