Der Formel-1-Liveticker am Mittwoch

Engere Zusammenarbeit

Die Formel-1-Gemeinschaft in den sozialen Netzwerken und in Fangruppen war nach der Verpflichtung des Japaners Ryo Hirakawa aus dem Toyota-Kader als Reservefahrer für die Formel-1-Saison 2024 ein bisschen aus dem Häuschen.



Könnte Toyota wieder in die Formel 1 streben und McLaren als Sprungbrett dafür nutzen? Bahnt sich vielleicht eine Motorenpartnerschaft an? Könnte Toyota sogar langfristig den Platz von McLaren in der Formel 1 bekommen?



Also die ganz großen Theorien sollte man rund um diese Verpflichtung nicht stricken, aber McLaren-Teamchef Andrea Stella und Kazuki Nakajima, Berater von Toyota Gazoo Racing, haben sich zu den aktuellen Entwicklungen, den Hintergründen des Hirakawa-Deals und potentiellen zukünftigen Geschichten am Rande des Grand Prix in Japan geäußert.



