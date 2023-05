Formel-1-Liveticker: Kein Rennwochenende in Imola

Schwierige Situation

Die Formel 1 befindet sich gerade in einer sehr misslichen Lage, für die sie nichts kann.



Die großen Wassermengen der letzten Zeit waren im Vergleich mit anderen Jahren völlig unverhältnismäßig, die Emilia-Romagna war bereits vor rund zehn Tagen Opfer eines solchen Wettereinbruchs und leider hat es vom Timing her eine sehr wichtige Woche für die Region erwischt.



Denn die vielen Touristen und Besucher des Formel-1-Rennens, aber natürlich auch die Teams, ihre Partner und wir Journalisten bringen wichtiges Geld in die Städte um Imola herum und natürlich auch nach Imola selbst. Geld, dass hier dringend benötigt wird, um Existenzen aufrechtzuerhalten. Allerdings hat das "echte Leben" hier knallhart zugeschlagen.



Menschen haben genau diese Existenzen teilweise verloren, ihr Hab und Gut, vielleicht auch Haustiere. Eine unfassbare Situation, die für Außenstehende nur schwer zu begreifen ist. Die Formel 1 ist in diesem Zusammenhang eine absolut kleine Nummer, trotzdem muss auch sie auf ihr Wohl schauen dürfen.



TV-Stationen erwarten Übertragungen, Sponsoren wollen gesehen werden, man möchte unbedingt die Weltmeisterschaft am Laufen halten. Formel 2 und Formel 3 soll auch gefahren werden, dementsprechend sind die Kosten bei diesen Teams auch schon angefallen.



Was macht man jetzt also? Erstmal weiter abwarten. Man beobachtet die Wetterlage genau und spricht mit allen Beteiligten, wie man ein sicheres und sauberes Wochenende gewährleisten kann. Ich persönlich möchte nicht in der Haut derer stecken, die hier zu entscheiden haben, wie es weitergehen wird.



Ich bleibe für euch am Flughafen und halte meine Augen und Ohren weiter offen.