06:28

Eindrücke aus der Medienrunde: Gänsehaut!

Unser Chefredakteur Christian Nimmervoll (Facebook: "Formel 1 inside mit Christian Nimmervoll") hat an der Medienrunde mit Romain Grosjean via Microsoft Teams teilgenommen. Er beschreibt seine ersten Eindrücke so:



"Ich habe immer noch Gänsehaut. Da ist dieser Mann, der vor fünf Tagen aus dem Feuer gestiegen und dem Tod von der Schaufel gesprungen ist, und er ist gut gelaunt und locker drauf, als wäre nichts gewesen. Macht Witze. Steckt die eine oder andere Frage, die man sicherlich respektvoller formulieren hätte können, mit einem Lächeln weg und antwortet schlagfertig."



"Er spricht über alles, weicht keiner Frage aus; verrät sogar, was er eigentlich geheim halten wollte, nämlich dass er sich bei einem Unfall in der Küche vor ein paar Monaten schon mal was gebrochen hatte und sich selbst als ziemlich schmerzresistent einschätzt."



"Er beschreibt bis ins kleinste Detail, was ihm durch den Kopf gegangen, wie er aus dem Feuer gestiegen ist. Wie er die Geistesgegenwart hatte, sich nicht wegtragen zu lassen, sondern unbedingt gehen wollte, gegen den Rat von Formel-1-Arzt Ian Roberts, um seinen Liebsten zu Hause das Signal zu geben: 'Schaut her, es geht mir gut!'"



"Er ist bereit, die sehr persönlichen TV-Bilder zu veröffentlichen, die bisher noch nicht gezeigt wurden, die nämlich ihn mitten im Feuerball zeigen, wie er gerade an Niki Lauda und seine Familie denkt, erst nicht aus dem Cockpit kommt, weil er sich den Kopf am verbogenen Halo anschlägt. Wie er 'einzuschlafen' droht und es dann doch nochmal probiert. Weil er Leben will. Und dann das Wunder schafft und aus dem Blechhaufen klettert."



"Er sagt, er versteht, dass seine Frau nicht begeistert darüber ist, dass er in Abu Dhabi unbedingt fahren will. Er versteht das. Aber er sagt, er muss jetzt egoistisch sein. Das muss er für sich tun."



"Ich wünsche Romain, dass das klappt. Dass er noch einmal in der Formel 1 über die Ziellinie fährt. Ganz egal, auf welchem Platz."



"Gänsehaut!"

Foto: Motorsport Images