Formel-1-Liveticker: Die Vorbereitungen auf Spielberg laufen auf Hochtouren

Newey ganz besonders

Red Bull Racing feiert am Wochenende in Spielberg das Heimspiel-Volksfest. Das Team ist zwar in Großbritannien beheimatet, das Mutterunternehmen ist aber natürlich aus Fuschl am See in Österreich.



Selbstverständlich ist der Fokus auch sehr auf Max Verstappen und die Roten Bullen gerichtet, trotzdem ist ein Mann auch von entscheidender Bedeutung und das nicht nur in Sachen Design, nämlich Adrian Newey. Christian Horner hat ihn in einem Interview mit den Kollegen von 'Motorsport.com' und 'Autosport.com' sehr für seine Menschlichkeit gelobt:



"Er ist ein großes Vorbild für alle Ingenieure im Team - vor allem für die jungen Leute, die noch in der Ausbildung sind. Er arbeitet sehr gerne mit jungen Leuten zusammen und liebt es, Herausforderungen zu meistern."



Für Horner ist klar, dass Newey einen sehr großen Anteil an den vielen Erfolgen, den Siegen und Weltmeisterschaften von Red Bull hat:



"Adrian hat einen enormen Anteil am Erfolg, den wir haben. Natürlich waren wir in den Anfangstagen sehr abhängig von Adrian und ich habe ein Team um Adrian herum aufgebaut, um so schnell wie möglich vom Reißbrett zum Auto zu kommen."



Seit 2009 hat Red Bull bis auf eine Saison in jeder mindestens ein Rennen gewonnen, der Start der Hybrid-Ära war auch für Newey schwer, weil der Motor entscheidender war und weniger die Aerodynamik. Seitdem sich das wieder geändert hat, ist Newey wieder voll aufgeblüht und hat richtig Lust, weitere Erfolge mit Red Bull einzufahren.



Vielleich schon direkt in Spielberg wieder?