11:06

Rossi: "Vollstes Vertrauen in Esteban"

Alpine-Geschäftsführer Laurent Rossi: "Wir sind sehr stolz, Esteban als Teil der Alpine-Familie zu behalten. Seit seiner Rückkehr ins Team im Jahr 2020 hat Esteban an Selbstvertrauen und Statur gewonnen, um konstant gute Ergebnisse zu liefern und das Auto mit dem Team zu entwickeln."



"Trotz seines jungen Alters ist er in der Formel 1 sehr erfahren und er befindet sich auf einem positiven Weg, sowohl was seine Reife als auch seine Fähigkeiten hinter dem Lenkrad angeht. Er ist ein starkes Gut für uns, jetzt und auch in Zukunft, wenn wir uns den Herausforderungen des neuen Reglements stellen."



"Wir haben volles Vertrauen in Esteban, um das Team und die Marke auf das nächste Level zu bringen und die langfristigen Ziele zu erreichen. Esteban ist ein Gewinn für uns über die F1 hinaus, da er tief in das globale Alpine-Projekt involviert ist. Dank seiner Persönlichkeit und seiner Werte ist Esteban natürlich ein perfekter Botschafter von Alpine."



"Im Moment freuen wir uns darauf, die Saison 2021 bei unserem Heim-Grand-Prix in Frankreich fortzusetzen und an jedem verbleibenden Rennwochenende den bestmöglichen Job zu machen."