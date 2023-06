Formel-1-Liveticker: Domenicali zur "Lage der Nation"

Ferrari und die Formel 1

Domenicali war von 1991 bis 2014 in verschiedenen Positionen bei Ferrari angestellt, von 2008 bis 2014 als Teamchef des Formel-1-Teams.



Für viele gilt Ferrari als das wohl wichtigste Team in der Formel 1. Aus Maranello hört man immer wieder die Drohgebärden des Ausstiegs, wenn etwas nicht nach ihrem Geschmack läuft. Man weiß um die eigene Stellung innerhalb des kleinen Ökosystems Formel 1 und spielt diese oft auch aus.



Aber wie wichtig ist Ferrari wirklich für die Formel 1? Stefano Domenicali sagt dazu bei "Beyond the Grid":



"Sicher ist Ferrari sehr wichtig für die Formel 1, weil sie Teil der Geschichte unseres Sports sind. Wenn man durch die Welt reist, sieht man noch immer viele Tifosi, die das Team anfeuern. Es ist wichtig, dass Ferrari weiter an die Zukunft der Formel 1 glaubt und weiter darin investiert."



"Es gibt andere Teams, die gerade sehr stark in der Formel 1 sind und etwas, was ich hier aus meiner eigenen Warte auch meinen Freunden bei Ferrari sagen kann ist, dass zu glauben, dass man nur nach hinten schauen kann, um die richtige Basis für die Zukunft aufzubauen, falsch ist. Man muss den Mythos am Leben halten, dass die Formel 1 immer zum großen Ganzen bei Ferrari gehören wird und ich hoffe wirklich, dass es so bleibt, weil ich nicht sehe, dass Ferrari kein Teil der Formel 1 ist", so der 58-Jährige.