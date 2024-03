Formel-1-Liveticker: Schnappt sich Red Bull Fernando Alonso?

Wolff: Vertrauen in W15 nicht verloren

Mercedes blieb erstmals seit 2011 in den ersten drei Rennen einer Saison ohne Podium. Toto Wolff sagt dazu: "Bis zum vergangenen Wochenende hatte ich das Gefühl, dass [der W15] ein gutes Auto ist. Ich habe dieses Gefühl nicht verloren."



Das Problem sei einfach, dass man die Performance nicht in jeder Session abrufen könne. In FT3 sei man noch bis auf wenige Zehntel an allen anderen dran gewesen, im Qualifying schied Lewis Hamilton dann bereits in Q2 aus.



"Und dann war die Rennpace an diesem Wochenende nie da. Man konnte sehen, dass McLaren und Ferrari bereits am Freitag 0,7 bis eine Sekunde schneller waren. Und wir hatten keine Antwort darauf", so Wolff.



Schauen wir mal, ob es in Suzuka in zwei Wochen besser wird. Aber darauf hofft man bei Mercedes ja inzwischen bereits seit zwei Jahren ...