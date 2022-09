Formel-1-Liveticker: Doppelmoral-Vorwurf für Rennkalender 2023

Teamchef: Tsunoda muss sich in den Griff kriegen!

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost hat eine klare Erwartung an Yuki Tsunoda für den Rest der Formel-1-Saison 2022: "Er muss seine Emotionen in den Griff kriegen!" Denn zuletzt hat sich Tsunoda nach fünf Verwarnungen in der laufenden Saison sogar eine (aufgrund anderer Strafen letztlich folgenlose) Strafversetzung in der Startaufstellung eingefahren. Solche Fehler, sagt Tost, müsse Tsunoda einfach abstellen.



"Es braucht mehr Disziplin", meint Tost. Sonst habe er kaum Grund zu klagen: "Yuki legt zu bei seiner Leistung, siehe das Qualifying in Zandvoort oder das erste Training in Monza." Beide Male landete Tsunoda in den Top 10. Zuletzt gepunktet hat Tsunoda allerdings beim Spanien-Grand-Prix in Barcelona vor einigen Monaten, als Zehnter. Seither hat er nur einmal, in Silverstone, das Rennduell gegen seinen Teamkollegen Pierre Gasly für sich entschieden.