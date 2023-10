Formel-1-Liveticker: Dreikampf um den Platz hinter Max Verstappen?

Tag der WM-Titel

Auch heute lohnt sich eine kleine Zeitreise in die Geschichte der Formel 1, denn am 22. Oktober wurden insgesamt vier Fahrerweltmeister gekürt.



1967 sicherte sich Danny Hulme mit dem dritten Platz beim Großen Preis von Mexiko seinen ersten und einzigen Titel auf Brabham.



1989 in Japan konnte Alain Prost seinen dritten WM-Titel feiern, es war der legendäre Crash zwischen seinem Teamkollegen Ayrton Senna und ihm, der diese WM entschied, weil Senna disqualifiziert wurde und Alessandro Nannini zum ersten und einzigen Mal ein Rennen gewinnen konnte. Lest hier die ganze Geschichte in unserer Rubrik "Ein Grand Prix für die Ewigkeit".



1995 schaffte es Michael Schumacher, seine zweite Weltmeisterschaft einzufahren durch den Sieg beim Pazifik-Grand-Prix in Aida. Anders als 1994 war die Weltmeisterschaft 1995 aber weitaus weniger kontrovers diskutiert worden.



Und dann war da noch Fernando Alonso 2006 in Brasilien mit seinem zweiten und bislang letzten Streich. Es reichte der zweite Platz hinter Sieger Felipe Massa, weil Michael Schumacher nur Vierter wurde. Ein extrem spannendes Jahr zwischen zweier Größen der Formel 1.



