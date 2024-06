Montreal-Sonntag in der Analyse: Hat McLaren den Sieg verschenkt?

Geldstrafe für Racing Bulls

Und auch dieses Urteil ist inzwischen da. Für die Racing Bulls gibt es wie erwartet eine Geldstrafe, weil Tsunoda vor dem Rennen zu spät bei der Nationalhymne war. Satte 10.000 Euro muss der Rennstall zahlen.



Die Rennkommissare erklären, die Hymne sei "ein wichtiges Element" vor dem Rennen, und es sei "ein Zeichen des Respekts", dort anwesend zu sein. Auch hier die Begründung im Wortlaut:



"The team stated that they failed to inform the driver about the timing adequately and therefore caused the delay, but it is also the responsibility of the driver to arrive in time. It is noted that the driver, once made aware of his mistake, took every reasonable effort to attend the National Anthem as soon as possible."



"The Stewards acknowledge that attending the National Anthem is an important element of the pre-race procedures and a sign of respect for the host country of the event. The Stewards note that the precedents are implying a less severe penalty (reprimand), but feel that escalating the penalty to a fine is appropriate."