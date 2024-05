Formel-1-Liveticker: Aston-Protest gegen Alonso-Strafe im China-Sprint

Es könnte dauern

Adrian Newey möchte Red Bull Racing verlassen, diese Meldung sorgte in der vergangenen Woche für ein wahres Erdbeben in der Formel 1. Für die Nachfolgeteams könnte es eine lange Wartezeit geben, bis der Stardesigner den neuen Job antreten kann.



Nach Informationen von Motorsport.com hat Newey bei Red Bull einen Vertrag bis 2027. Wenn das Team den sogenannten "gardening leave" durchsetzt, wird er bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit in einen bezahlten Urlaub geschickt und kann nicht woanders in der Formel 1 anfangen zu arbeiten. Diese Verzögerung würde Neweys Einfluss bis Anfang 2028 minimieren, also bis in den nächsten Regelzyklus hinein, in dem sich die Teams bereits intensiv mit ihren nächsten Regulierungsherausfordererungen beschäftigt haben werden.



Deshalb arbeitet man jetzt wohl gemeinsam an einer Lösung, denn Newey möchte bereits Ende des Jahres ausscheiden und bei einem neuen Team anfangen.