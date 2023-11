Formel-1-Liveticker: Der Qualifyingfreitag in Sao Paulo

Magnussen ist skeptisch

Um einem Chaos an der Boxenausfahrt wie in Mexiko vorzubeugen, hat Rennleiter Niels Wittich in seinen Anordnungen zum Wochenende ein Verbot eingeführt, dass die Autos auf der sogenannten fast lane, also der Ausfahrtslinie der Boxengasse, nicht stehenbleiben dürfen:



"Gemäß Artikel 33.4 des Sportlichen Reglements der Formel 1 dürfen die Fahrer nicht unnötig langsam fahren. Dazu gehört auch das Anhalten eines Autos auf der Überholspur der Boxengasse. Während Shootout und Qualifying, dürfen die Fahrer eine Lücke zwischen den Boxenausgangslichtern und der SC2-Linie schaffen. Jeder Fahrer, der dies wünscht, muss so weit wie möglich nach links fahren, um anderen Fahrern die Möglichkeit zu geben, ihn auf der rechten Seite der Boxenausfahrt zu überholen."



Haas-Pilot Kevin Magnussen hat sich gegenüber Motorsport.com skeptisch geäußert:



"Ehrlich gesagt, habe ich heute Morgen versucht, es zu verstehen, und ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was wir tun müssen. Ich glaube, es heißt, wenn man in der Boxengasse langsam fahren will, muss man auf der langsamen Spur fahren - was bedeutet, dass sie [andere Autos] einen überholen können."



"Das bedeutet, dass man das nicht tut, weil man nicht will, dass jemand vorbeikommt. Ich bin nicht sicher, wie man die Lücken zwischen der Boxenausfahrt und der Safety-Car-Linie zwei schaffen will. Was auch immer in der Boxengasse passiert ist, wird jetzt einfach an der [SC2]-Linie passieren."



Das kann ja was geben, insbesondere in Q1, wenn um 19 Uhr MEZ das Qualifying für das Rennen am Sonntag startet.