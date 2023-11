Formel-1-Liveticker: Droht in Las Vegas das große Desaster?

Weniger Zeit

In der vergangenen Woche machts das sogenannte "Right of Review" mal wieder die Runde in der Formel 1 mit dem Haas-Protest des Endergebnisses von Austin.



Am Ende wurde dieses Ansinnen abgelehnt, aber trotzdem hatte es einen Effekt auf die Zukunft. Die Formel-1-Teams werden in Zukunft nur noch vier Tage Zeit haben, um eine Überprüfung zu beantragen. Auch das Berufungssystem soll angepasst werden.



Was wir in Erfahrung bringen konnten, lest ihr in diesem Artikel.