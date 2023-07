Formel-1-Liveticker: Droht Leerlauf in den freien Trainings?

Zhou zuversichtlich

Es ist zwar nur Freitag, aber Guanyu Zhou ist nach den ersten beiden Trainings etwas zuversichtlicher gestimmt als die Wochenenden zuvor:



"Es fühlt sich so an, als ob das Auto immer mehr zueinanderfindet. Normalerweise habe ich mich immer schwer getan, wenn wir neue Teile am Auto hatten, das richtige Setup zu finden. Das dauert bei uns meistens ein bisschen länger als bei den anderen, aber bislang fühle ich mich gut", so Zhou zu Matt Kew von 'Motorsport.com'.



Am Ende waren es die Plätze sieben und neun für Bottas und Zhou, jeweils nur mit Medium-Reifen eingefahren. Da muss man natürlich abwarten, wie sich die harten Reifen morgen in Q1 so verhalten, das sagte auch Zhou.