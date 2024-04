Formel-1-Liveticker: Wer wird Hülkenberg-Nachfolger bei Haas?

Feierabend!

Und damit sind wir auch am Ende unseres Tickers an diesem Freitag, der doch deutlich ereignisreicher war, als wir es eigentlich angenommen hatten, angekommen.



Ich verabschiede mich ins Wochenende und wünsche euch eine gute Erholung, bevor wir am Montag mit Vollgas in die nächste Rennwoche in Miami starten.



Auf unserem Portal geht es natürlich heute bis in den Abend hinein und auch am Samstag und Sonntag weiter. Genießt das Wochenende und bis dann!