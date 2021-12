08:11

Wie relevant ist FT1?

In weniger als 20 Minuten beginnt die Action auf der Strecke. Allerdings dürfte FT1 gleich im Hinblick auf die Zeiten aus mehreren Gründen nicht wirklich relevant sein. Denn einerseits findet die Session am Tag statt, Qualifying und Rennen allerdings in der Dunkelheit bei kühleren Temperaturen - ein altbekanntes Problem bei Nachtrennen.



Außerdem handelt es sich dieses Mal auch noch um eine komplett neue Strecke. Das heißt, dass Fahrer und Teams FT1 nutzen werden, um sich überhaupt erst einmal an den neuen Kurs zu gewöhnen. Spitzenzeiten sind also erst einmal noch nicht zu erwarten.