05:54

Ecclestone: Hamilton "nicht mehr der Kämpfer"

Wir beginnen heute mit interessanten Aussagen von Bernie Ecclestone. Der Ex-Zampano hat der Nachrichtenagentur 'PA' ein Interview vor seinem Heimrennen in Silverstone gegeben und darin unter anderem Lewis Hamiltons Leistungen in dieser Saison analysiert.



Der 90-Jährige meint: "Ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen und vielleicht ist Lewis nicht mehr der Kämpfer, der er einmal war." Wie kommt Ecclestone zu dieser Annahme? "Es gab viele Gelegenheiten in diesem Jahr, in denen er es hätte besser machen können, aber er hat es nicht getan."



In den vergangenen Jahren habe Hamilton keine Konkurrenz im Kampf um den WM-Titel gehabt, so der Brite. Er habe hingegen immer das beste Material zur Verfügung gestellt bekommen und habe sich "nicht wirklich" anstrengen müssen.