Helmut Marko: Was wäre, wenn Tsunoda gecrasht wäre?

Red Bull hat am vergangenen Sonntag sein Wunder bekommen. "Intern war uns klar, dass wir ein Safety-Car brauchen", sagt Motorsportkonsulent Helmut Marko im exklusiven Interview mit 'Motorsport-Total.com'. "Am besten so Runde 47 oder dergleichen. Das waren so die Wunschvorstellungen."



Andere Teams haben in der Vergangenheit ihrem Glück gerne mal auf die Sprünge geholfen - Stichwort Renault in Singapur 2008. Sicherlich dürften einige Fans damit gerechnet haben, dass irgendwann (natürlich ganz zufällig) ein AlphaTauri am Streckenrand stehen würde.



Doch am Ende war es mit Nicholas Latifi ausgerechnet ein Mercedes-Kunde, der den entscheidenden Crash ausgelöst hat. "Da wäre ein bissl was losgewesen, wenn der Yuki [Tsunoda] einen Crash verursacht hätte", weiß Marko.