Formel-1-Liveticker: Muss Red Bull in Sachen Flexiwings nachziehen?

Rocco Coronel neuer Red-Bull-Junior

Heute haben wir es mit Junioren: Die nächste News kommt von Red Bull, die Rocco Coronel unter Vertrag genommen haben. Der Name Coronel dürfte vielen von euch etwas sagen: Sein Vater ist nämlich Tom Coronel, Tourenwagen-Fahrer und TV-Experte in den Niederlanden, der zuletzt scharf gegen Valtteri Bottas geschossen hatte.



Rocco Coronel ist 13 Jahre alt und soll Red Bull bei einem dreitägigen Shootout im spanischen Jerez überzeugt haben. "Das bietet uns eine Menge neuer Möglichkeiten", sagt Papa Coronel zu Motorsport.com. "Man schaut sich solche Programme immer an. Und das Red Bull-Programm gibt es schon so lange, mit so vielen Erfolgsgeschichten. Das ist also wirklich eine Bereicherung für uns."



Initiator war natürlich Helmut Marko: "Schon während des Tests bat mich Helmut, in den Trailer zu kommen. Er wollte wissen, was wir vorhatten, welchen Weg wir einschlagen wollten. Nach dem Test sprachen wir weiter. Die Abmachung war, dass wir uns am F1-Wochenende in Zandvoort noch einmal unterhalten würden", sagt Coronel.



"Doch zwei Tage später rief er an: 'Ich möchte den Plan früher aufstellen'. Da weiß man natürlich schon, dass das Interesse da ist. Es ist sehr cool, dass Helmut all diese Gespräche selbst führt, er ist wirklich der Mann mit der Nase für Talente."



Weitere aufgenommene Talente: Jules Caranta (Frankreich), Christopher Feghali (Libanon) und Ernesto Rivera (Mexiko)